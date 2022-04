Rihanna revela como A$AP Rocky saiu da "friend zone" e ganhou seu coração

RiRi então lembrou do momento em que o rapper agarrou sua bunda durante a apresentação de "Cockiness", no MTV VMA de 2012.

"Ele agarrou minha bunda no palco. Isso não fazia parte do ensaio!", ela lembrou à Vogue. "Eu pensei, 'O que você está fazendo!?'" A equipe de Rihanna já estava preparada para ver a estrela chateada com o movimento improvisado, no entanto, ela surpreendentemente deixou para lá.

"Meu empresário disse: 'Oh, Deus, ela deve gostar um pouco desse cara'", acrescentou a fundadora da Fenty Beauty. "Ela nunca deixa essa mer** passar".