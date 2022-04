Banda Calcinha Preta se pronuncia após acusações de maus-tratos aos animais em show

Se você não está por cima da polêmica, durante a apresentação do Calcinha Preta no local, um fã subiu ao palco para soltar uma pomba branca em homenagem à Paulinha Abelha, integrante do grupo que faleceu em fevereiro.

Porém, assim que a pomba foi arremessada ao alto para sair voando, ela acabou caindo no meio da plateia. Em seguida, a cantora Silvânia dá a entender que as asas da ave estavam amarradas. "Você deixou a asa do pombo amarrada? Eu acho que a asa do pombo estava amarrada", disse ela.