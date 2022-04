Kendall Jenner revela quais familiares a pressionam para ter filho

Outras revelações durante a entrevista incluíram Kim Kardashian dando crédito à sua mãe ursa interior pelos raros momentos em que perde a paciência publicamente e acaba dando uma resposta mais furiosa.

"Chego a um ponto em que tenho que colocar tudo para fora e dizer como me sinto", admitiu a estrela de Keeping Up With the Kardashians. "Acho que isso também vem com a proteção de ser mãe e as experiências de vida em que você simplesmente não tem tempo para falar mal de ninguém e você só tem que fazer as coisas".