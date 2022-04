Rita Lee está curada de câncer no pulmão

Storm Reid

"Uma em cada quatro pessoas tem problemas com ansiedade e depressão - e esse número está aumentando", explicou a atriz no Instagram. "Apesar de eu ainda estar aprendendo sobre como lidar com tudo isso - eu sei que saúde mental é algo que cada pessoa vê de uma forma diferente, então eu tento sempre ser atenciosa com meus amigos e família, reconhecendo as batalhas individuais de cada um".