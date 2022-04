Stranger Things: 4ª temporada ganha trailer épico

Então, o que exatamente podemos esperar da quarta temporada? Para começar, Eleven está sem seus poderes e tenta viver uma vida normal no ensino médio. No entanto, isso é impossível, quando o executivo do Laboratório Hawkins, Sam Owens (Paul Reiser), avisa a jovem prodígio que "uma guerra está chegando", e seus amigos em Hawkins estão bem no meio dela.

E ele não está brincando, pois Steve, Robin (Maya Hawke), Nancy (Natalia Dyer), Dustin, Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink) são vistos se aventurando no mundo invertido através da misteriosa Creel House. Isso não é tudo, pois Max também parece ter manifestado alguns poderes próprios. Em uma cena, ela é vista levitando no ar sobre o túmulo do meio-irmão Billy (Dacre Montgomery).