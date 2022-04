Kim Kardashian aborda rumores sobre o "grande membro" de Pete Davidson

Backgrid

Durante sua aparição no podcast, Kim também definiu a linha do tempo de seu relacionamento com Pete. De acordo com a ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians, ela conhecia o ator de King of Staten Island, mas eles realmente não se conectaram até depois do MET Gala 2021, em setembro passado.

"Ele estava pedindo meu número", compartilhou Kim. "Eu o vi no Met e ele sabia que eu ia apresentar o SNL, mas ainda não tinha sido anunciado. Ele veio até mim e estávamos falando sobre o SNL".

Kim lembrou-se de dizer a Pete o quão "nervosa" ela estava sobre o programa, promovendo o comediante para oferecer a ela seu número de telefone para conselhos.

"Eu estava de luvas e não conseguia entrar no meu telefone", disse Kim, que usava um look de corpo inteiro que cobria os dedos e o rosto. No entanto, Pete acabou indo embora antes que ela pudesse lhe dar seu número. "Nós nunca nos conectamos nem nada até o [SNL]."

