Série de Percy Jackson, da Disney+, escala seu protagonista

Nesta segunda-feira, 11 de abril, a Disney+ anunciou o ator que vai estrelar como o personagem-título da próxima série live-action do streaming, Percy Jackson e os Olimpianos.

Na série de aventura - que é baseada nos livros best-seller do autor Rick Riordan - segue o semideus moderno de 12 anos, Percy, "que está apenas aceitando seus novos poderes sobrenaturais quando o deus do céu Zeus o acusa de roubar seu relâmpago mestre", de acordo com a descrição da série. "Agora Percy deve viajar pela América para encontrá-lo e restaurar a ordem no Olimpo."

Descubra quem será o protagonista no vídeo acima!