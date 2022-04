Britney Spears anuncia gravidez com o noivo Sam Asghari

Oh baby, baby – Britney Spears está grávida! Britney Spears anunciou que está esperando seu primeiro filho com o noivo Sam Asghari em um post no Instagram em 11 de abril.

Compartilhando que começou a ganhar peso depois de uma viagem a Maui com o modelo, a cantora de 40 anos escreveu: "Então eu fiz um teste de gravidez... e uhhhhh bem... eu vou ter um bebê."