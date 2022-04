Jada Pinkett Smith surge em tapete vermelho após polêmica de Will Smith no Oscar

Jada Pinkett Smith surgiu em tapete vermelho para a grande inauguração do Rhimes Performing Arts Center, em Los Angeles, no sábado, 9 de abril, marcando sua primeira aparição pública desde que seu marido Will Smith deu um tapa em Chris Rock no Oscar 2022, no mês passado.

Com todos os olhares voltados para ela, a atriz de 50 anos usou um vestido dourado brilhante, com sandálias douradas e brincos combinando. Ela sorriu e posou para os fotógrafos ao lado da célebre produtora de televisão Shonda Rhimes - famosa por criar séries como Grey's Anatomy, Scandal e How To Get Away With Murder - e a atriz cinco vezes vencedora do Emmy, Debbie Allen.

Veja as fotos no vídeo acima!