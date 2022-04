Mãe de Miley Cyrus pede divórcio de Billy Ray Cyrus após quase 30 anos de casamento

De acordo com documentos obtidos pelo E! News, Tish apresentou judicialmente o pedido no Tennessee no dia 6 de abril para se divorciar do cantor de "Old Town Road". No documento, Tish cita "diferenças irreconciliáveis" e observa que ela e Billy Ray não moram juntos desde fevereiro de 2020.

O E! News entrou em contato com as equipes de Tish e Billy Ray e não obteve resposta.

Tish, de 54 anos, e Billy Ray, de 60 anos, se casaram em 1993. Além de Miley, de 29 anos, eles são pais de Braison, de 27 anos, e Noah, de 22 anos. Tish também tem dois filhos, Brandi, de 34 anos, e Trace, de 33 anos, de seu casamento anterior com Baxter Neal Helson.

Ao longo de seu casamento, Tish e Billy Ray enfrentaram muitos altos e baixos, e pediram o divórcio pela primeira vez em 2010. "Como você pode imaginar, este é um momento muito difícil para nossa família", disseram eles em um comunicado conjunto na época. "Estamos tentando resolver alguns assuntos pessoais. Agradecemos seus pensamentos e orações". Eles se reconciliaram no ano seguinte.