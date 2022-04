Vin Diesel anuncia Brie Larson no elenco de 'Velozes e Furiosos 10'

Nesse sábado, 9 de abril, o veterano e astro da franquia Vin Diesel postou uma foto com a atriz vencedora do Oscar no Instagram, revelando que ela se juntará ao elenco do próximo filme, Velozes e Furiosos 10.

"Sim, sim, sim... Você vê esse anjo no meu ombro me fazendo rir e diz para si mesmo 'Essa é a capitã Marvel'. Claramente há amor e risos nesta imagem", escreveu o ator. "O que você não vê, no entanto, é a personagem ao qual você será apresentado em Fast10".

Ele continuou: "Você não tem ideia de como ela será atemporal e incrível em nossa mitologia. Além de sua beleza, seu intelecto... Seu Oscar, haha. É essa alma profunda que adicionará algo que você pode não ter esperado, mas ansiava. Bem-vinda à FAMÍLIA, Brie. @brielarson".

O E! News entrou em contato com o estúdio da franquia de filmes, Universal Pictures, e não obteve resposta.