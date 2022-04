Khloé Kardashian celebra aniversário de True em festa com tema de gatos

O evento também contou com gatinhos para os convidados brincarem, um artista vestido como o gato Squishmallow, lembrancinhas do personagem, balões coloridos em tons pastel, um bolo com tema de arco-íris e até M&Ms personalizados em rosa, roxo e azul com o rosto e o nome de True.

A festa foi realizada dois dias depois que Khloé, True e sua família compareceram à estreia no tapete vermelho de seu novo reality show The Kardashians. A série estreia no Hulu no dia 14 de abril.