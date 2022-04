Jennifer Lopez e Ben Affleck ficam noivos quase um ano após reatarem a relação

Lopez, de 52 anos, e Affleck, de 49, já ficaram noivos no passado. Porém, após o romance estampar capas de jornais e revistas no mundo todo, os dois cancelaram tudo em janeiro de 2004. Após o término, os astros seguiram em frente, com Lopez tendo os gêmeos Emme e Max com seu ex-marido Marc Anthony e Affleck dando as boas-vindas para três crianças - Violet, Seraphina e Samuel - com sua ex-esposa Jennifer Garner.