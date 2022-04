Tudo o que sabemos sobre a quarta temporada de 'You'

Joe Goldberg e...Cardi B?!

Em novembro, Cardi B recebeu uma carta de Joe Goldberg.

"Olá, você… minha perseguição e matança podem me tornar uma aberração certificada, sete dias por semana, mas também me trouxe… você", ele começou, emprestando a letra da música "WAP", da rapper. "Cardi B, você tem jeito com a mídia social. Você é significativa. Substantiva. Eu gosto de você. Você é autêntica e cheia de nuances... assim como você é com sua música. Você me mantém alerta. Você não pode ser enjaulada, e é revigorante".

A carta acabou com uma troca de amor nas redes sociais entre Cardi e Penn Badgley.

Cardi é tão fã de Penn quanto da série que ela sugeriu uma ideia para a quarta temporada. "Então é o episódio 1 e eu estou na Paris Fashion Week arrasando! Eu me viro e lá está VOCÊ. Ok, termine @netflix", ela twittou.

Mal podemos esperar para ver se a Netflix aceita a oferta de Cardi.