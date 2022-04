André Lamoglia, de Elite, diz que atores da série planejam vinda ao Brasil: "Animados"

Na conversa, o gato fala sobre seu personagem, que chega na 5ª temporada da série, lançada nesta sexta-feira, 8, além de dar detalhes dos bastidores e de sua relação com os atores.

Nos novos episódios, André dará vida a Iván, que é filho de Cruz, "o jogador de futebol mais famoso do mundo".

"Eu sempre digo que na relação, Ivan é o pai e Cruz é o filho, porque ele é muito mais responsável que o pai, que está sempre na farra, drogado e tudo mais", revela.

"Ele chega em Las Encinas como um dos novos alunos, e por estar sempre viajando com seu pai pelo mundo, ele também não quer ter laços afetivos com ninguém, afinal, quem sabe onde ele estará no próximo ano? A vida lhe dá uma virada que ele não esperava, e ele começa a ouvir mais seus sentimentos e a viver a vida sem rótulos", diz André.