Will Smith é banido de ir ao Oscar por 10 anos após agredir Chris Rock

A decisão mais recente do conselho sobre as ações do ator ocorre exatamente uma semana depois que o protagonista de King Richard: Criando Campeãs renunciou à Academia após seu agora infame incidente no Oscar (o que também significa que ele não pode mais votar em futuros prêmios da Academia).

Durante a cerimônia de premiação, Smith deu um tapa em Rock no palco depois que o comediante fez uma piada sobre a esposa de Smith, Jada Pinkett-Smith. (O ator então ganhou um Oscar por seu papel em King Richard: Criando Campeãs no final da noite e desde então se desculpou publicamente por ter agredido Rock). Smith manterá seu troféu do Oscar e continuará sendo elegível para prêmios futuros.