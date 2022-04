Xuxa revela sexo com Ayrton Senna de capacete e dupla personalidade de Pelé

"Quando me relacionei com o Beco, contei uma coisa engraçada. Só que na hora que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar meu cabelo, como se fosse uma chuca, para cima. Eu falei para ele: 'Você quer ficar com a Xuxa da televisão, com chuquinha, com bota. Não tem problema. Eu boto a bota, a chuquinha, e você bota o capacete?'. Foi para pagar com a mesma moeda. Na hora que ele foi, eu fiz 'tananam, tananam' [cantando o "Tema da Vitória"]."