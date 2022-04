Camila Cabello mantém contato com meninas do Fifth Harmony?

Em dezembro de 2016, o Fifth Harmony anunciou que Cabello estava deixando o grupo. "Depois de 4 anos e meio juntas, fomos informadas por meio de seus representantes que Camila decidiu deixar o Fifth Harmony", dizia o comunicado, que foi postado no Instagram. O grupo acrescentou que elas seguiriam em frente como um quarteto.

Na época, Cabello criticou a declaração do Fifth Harmony, que a acusava de deixar o grupo sem falar com as meninas. Ela escreveu no Instagram que o envolvimento de sua equipe em sua saída "simplesmente não era verdade", acrescentando: "Eu não pretendia terminar as coisas com o Fifth Harmony dessa maneira".