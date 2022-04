Scott Disick surge com modelo Rebecca Donaldson na première de The Kardashians

Nessa quinta-feira, 7 de abril, Scott Disick se juntou à ex Kourtney Kardashian, seu noivo Travis Barker e seus familiares na estreia do novo reality show da família no Hulu, The Kardashians, em Los Angeles.

Scott andou pelo tapete vermelho de mãos dadas com a modelo Rebecca Donaldson, enquanto Kourtney e Travis posaram com seu filho Reign Disick, de 7 anos, assim como os filhos do músico, Landon Barker, de 18 anos, Alabama Barker, de 16 anos, e sua enteada Atiana De La Hoya, de 23 anos. Kim Kardashian abraçou e cumprimentou Scott, de acordo com uma testemunha presente.

