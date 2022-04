Pete Davidson apoia Kim Kardashian no tapete vermelho de 'The Kardashians'

Meses depois que a atriz de Keeping Up With the Kardashians anunciou seu novo relacionamento com a estrela do Saturday Night Live, eles desfrutaram de um raro evento público juntos, durante a estreia dessa quinta-feira, 7 de abril, do novo reality show de Kim no Hulu, The Kardashians.

Enquanto o comediante não posou para fotos no tapete vermelho com Kim, ele foi visto apoiando-a do lado de fora. O casal então entrou no evento juntos, no Goya Studios, em Los Angeles.

Veja as fotos no vídeo acima!