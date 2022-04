Coldplay anuncia shows em São Paulo e no Rio de Janeiro

Através das redes sociais, a banda anunciou que fará shows no Brasil em outubro. As apresentações da turnê mundial Music Of The Spheres acontece um mês após o show do grupo no Rock in Rio.

Chris Martin e sua banda tocam no dia 11 de outubro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos – Engenhão, e nos dias 15 e 16 de outubro, em São Paulo, no Allianz Parque.

Em SP, os ingressos vão de R$ 245, a meia entrada na cadeira superior, a R$ 980 a pista premium inteira. Já no Rio, a meia da cadeira inferior vai custar R$ 210 até a pista premium que sai por R$ 950, a inteira.