Avril Lavigne esta noiva de Mod Sun: veja o anel

A cantora de "Sk8ter Boi", de 37 anos, e seu noivo, que se chama Derek Ryan Smith, se conheceram em 2020 enquanto trabalhavam juntos na música e começaram a namorar em novembro daquele ano. Mod Sun co-escreveu e co-produziu faixas para seu novo álbum, Love Sux, e ela participa do single do noivo, "Flames" e estrela com ele o videoclipe.

No fim de semana passado, no Grammy Awards 2022, Lavigne conversou com Laverne Cox, do E!, sobre como eles ficaram juntos.