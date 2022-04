Khloé Kardashian revela "único arrependimento" sobre plástica no nariz

"Toda a minha vida eu diria - eu sempre quis fazer uma plástica no nariz, sempre", disse ela à apresentadora Robin Roberts. "Mas está no meio do seu rosto e é assustador pensar nisso. Mas eu finalmente tive coragem e fiz, e eu adoro".

Depois que a entrevista foi ao ar, Khloé também discutiu seu procedimento com os fãs nas mídias sociais. Depois que alguém twittou: "Khloé fez uma plástica no nariz, omg", a mãe de True Thompson, de 3 anos, respondeu: "Sim! Falei sobre isso na reunião com Andy Cohen também. Fiz algumas semanas antes do primeiro aniversário de True. Adoro!"

