Descubra por que Kourtney Kardashian e Travis Barker não estão legalmente casados

Durante uma aparição nessa quarta-feira, 6 de abril, no Jimmy Kimmel Live, as Kardashians - incluindo Kim Kardashian, Kourtney Kardashian e Khloé Kardashian - e as Jenners - incluindo Kris Jenner e Kendall Jenner - discutiram a maior notícia da semana em sua família, que foi o casamento de Kourtney e Travis Barker, em Las Vegas.