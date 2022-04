Khloé Kardashian sobre Tristan Thompson: "Não é o cara para mim"

Um teste de DNA do filho de Maralee Nichols, Theo Thompson, abalou a vida de Khloé quando mostrou que o ex-campeão da NBA teve um filho com a modelo enquanto ainda estava com ela. Quando a notícia foi divulgada em março, Tristan postou uma mensagem em seu Instagram, dizendo: "Deixe o passado guiá-lo em vez de fazer você se sentir culpado. Deixe o futuro te excitar, em vez de fazer você se sentir ansioso. Deixe o presente ser um presente para você se sentir vivo, em vez de uma maldição que faz você viver no passado ou no futuro."