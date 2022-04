Alfonso Herrera, ex-RBD, será o Batman latino

Em suas redes sociais, Poncho revelou que vai emprestar sua voz ao personagem na adaptação mexicana do podcast Batman - Unburied, que se chamará em seu país Batman - Desenterrado, no Spotify.

Segundo a Variety, a atração será um thriller que investiga as características sombrias do psicológico de Bruce Wayne e terá participações dos vilões clássicos da história.

O protagonista trabalha como um patologista forense no Gotham Hospital, onde examina as vítimas de The Harvester, um serial killer canibal. A partir daí, ele terá que superar seus demônios e dar vida a Batman para salvar os cidadãos de Gotham.