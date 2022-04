Bruno De Luca será pai pela primeira vez

O ator, que apresenta BBB, A Eliminação, no Multishow, ainda lembrou o fato engraçado que nos últimos anos todas as apresentadoras do programa engravidaram, e ele chegou a dizer que Ana Clara seria a próxima.

"Uma coisa engraçada é que eu zoei a Ana Clara no começo do ano, pois em 2020 a Titi Müller ficou grávida e teve que deixar o programa por conta da pandemia. Em 2021 foi a Vivian que engravidou e no primeiro programa deste ano fiquei sacaneando a Ana Clara, 'Será que vai ter alguma surpresinha este ano?' e acabou que eu que engravidei", contou.

"Bom estou muito feliz, aprendendo tudo sobre gravidez e ultrassom e o bom também é que minha irmã é obstetra e vai fazer o parto", finalizou.