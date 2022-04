Kim Kardashian e amigos reagem ao casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker

Nas fotos, Kourtney e o baterista do Blink-182 surgem em uma capela de Las Vegas, horas depois do Grammy 2022, no dia 3 de abril. Embora o casal não tenha obtido uma licença de casamento, isso não os impediu de subir ao altar.

"Encontrei isso no meu rolo de câmera", a estrela escreveu nas legendas das fotos improvisadas do casamento. "Era uma vez em uma terra muito, muito distante (Las Vegas) às 2 da manhã, depois de uma noite épica e um pouco de tequila, uma rainha e seu belo rei se aventuraram na única capela aberta com um Elvis e se casaram (sem licença). A prática leva à perfeição."