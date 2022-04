Rihanna diz que gravidez "desbloqueou novos níveis de amor" por sua mãe

No mês passado, a cantora de Anti - que está atualmente em seu terceiro trimestre de gravidez - se abriu em uma entrevista com Elle sobre a necessidade de proteger seu bebê.

Ao comparar seu futuro estilo como mãe com o da estrela de Real Housewives of New Jersey, Teresa Giudice, Rihanna disse: "Ela vai acabar com você por causa dessas crianças. E isso ressoa muito comigo porque eu sinto que esse é o tipo de mãe que eu vou ser. Psicopata sobre isso".