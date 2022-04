Descubra os planos de Kourtney Kardashian e Travis Barker para seu casamento oficial

Kourtney Kardashian e Travis Barker surpreenderam os fãs ao redor do mundo com sua cerimônia em Las Vegas, no dia 4 de abril, que ocorreu poucas horas após sua aparição no Grammy 2022 em Sin City.

No entanto, apesar de trocar votos na One Love Wedding Chapel, o E! News descobriu que o casal ainda não obteve uma licença oficial de casamento.

"Eles não são legalmente casados", disse uma fonte ao E! News. "Foi uma piada total e algo divertido para eles fazerem. Eles estavam no Delilah no domingo à noite depois do Grammy e tomaram alguns drinques e decidiram que seria engraçado ir a uma capela e se 'casar'. Eles se divertiram um pouco demais em Vegas e acharam que seria hilário."

A fonte também observou que Kourtney, de 42 anos, e Travis, de 46 anos, "sempre brincaram sobre fugir e fazer isso em uma capela em Las Vegas e não contar a ninguém", acrescentando: "Eles queriam as fotos".