Kourtney Kardashian e Travis Barker se casaram em Las Vegas após Grammy 2022

A estrela de Keeping Up With the Kardashians, de 42 anos, disse "sim" ao roqueiro do Blink-182, de 46 anos, em uma cerimônia surpresa em Las Vegas nessa segunda-feira, 4 de abril, o proprietário da One Love Wedding Chapel, Marty Frierson, confirmou ao E! News.

As núpcias aconteceram poucas horas depois que o casal compareceu ao Grammy 2022, realizado no MGM Grand Garden Arena, no dia 3 de abril. De acordo com o TMZ, que foi o primeiro a relatar a notícia, as estrelas entraram na capela do casamento com uma licença de casamento já em mãos.

Pouco antes de dizer "sim", eles participaram de uma festa pós-Grammy no Delilah LV, onde a dupla trocou muitos carinhos. "Eles estavam sentados em uma mesa nos fundos e se beijando", disse uma fonte ao E! News. "Eles não estavam se segurando e estavam se divertindo muito."

"Travis e Kourtney continuaram agarrando os rostos um do outro e pareciam loucamente apaixonados", acrescentou a fonte.