Luana Piovani revela que filha teve crise de choro por sentir saudade de Pedro Scooby

Luana Piovani, que é ex do participante, usou as redes sociais para falar sobre como os filhos - Dom, Bem e Liz - estão se sentindo com o confinamento do pai na casa do BBB 22. O programa, que começou em janeiro, terminará só no dia 26 de abril. Ou seja, se Pedro ficar entre os finalistas, ele vai permanecer por pelo menos mais um mês lá dentro.