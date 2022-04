Como Pete Davidson apresentou Kim Kardashian ao seu círculo íntimo

Em março, os fãs puderam conferir como a família de Pete se sente em relação à Kim, quando sua mãe fez comentário em uma conta de fã no Instagram. "Ela estará grávida de seu filho até o final do ano", disse um usuário, sobre uma foto de paparazzi do casal. Em resposta, mãe de Pete, Amy Waters Davidson, respondeu em um comentário já deletado: "Yayyyy!"

E a aprovação da família é mútua do lado de Kim. A estrela do Saturday Night Live recebeu um grande selo de aprovação de Khloé Kardashian, que comentou: "Eu amo isso", em foto oficial do casal no Instagram, postada no dia 11 de março.