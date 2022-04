Hailey Bieber fala sobre rumores de gravidez que surgiram após Grammy

Amy Sussman/Getty Images

Os rumores de gravidez surgem logo após uma emergência de saúde no mês passado. Hailey compartilhou no Instagram no dia 12 de março que teve um coágulo de sangue no cérebro poucos dias antes, dizendo: "Eu estava sentada no café da manhã com meu marido quando comecei a ter sintomas de derrame e fui levada para o hospital".

"Eles descobriram que eu tinha sofrido um coágulo de sangue muito pequeno no meu cérebro, o que causou uma pequena falta de oxigênio", explicou ela. "Mas meu corpo superou isso por conta própria e me recuperei completamente em poucas horas."