Shawn Mendes e Camila Cabello podem se apresentar juntos em festival

Após ser anunciado como uma das atrações do festival iHeartRadio KISS FM Wango Tango, Shawn deu uma entrevista para o programa de rádio de Ryan Seacrest no dia 4 de abril e falou sobre como se sente em fazer um show no mesmo evento que sua ex. Após insistir que ele e Camila ainda são "bem amigáveis" um com o outro, o astro de 23 anos afirmou que a cantora de "Señorita" pode até se reunir com ele para uma apresentação.