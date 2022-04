Por que 'bromance' de Pete Davidson e Scott Disick continua graças à Kim Kardashian

Para aqueles que tentam descobrir por que aquele veículo rosa parece tão familiar é porque trata-se do presente de Natal de Kris Jenner para sua filha. De fato, a fundadora da SKIMS confirmou que sua mãe presenteou cada um de seus filhos com um carrinho de golfe Moke para a temporada de férias. "Oh meu Deus! Olhe para os nossos presentes de Natal que ganhamos da minha mãe. O quão legal é isso!", disse Kim na época.

Passeios extravagantes à parte, o último vídeo de Scott prova mais uma vez que ele desenvolveu uma amizade com Pete.

Enquanto a dupla curtiu uma noite dos meninos em março, uma fonte compartilhou anteriormente com o E! News que Scott e Pete se dão bem.