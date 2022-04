Por dentro da festa pós-Grammy 2022 de Olivia Rodrigo com Paris Hilton

Steven Tyler também fez uma festa pós-Grammy Awards, que tinha como objetivo arrecadar dinheiro para a organização Janie's Fund (uma iniciativa filantrópica que foi iniciada por Steven em 2015 e tem como objetivo trazer conscientização sobre as questões de abuso e negligência em crianças). No fim da noite, o roqueiro fez uma performance de dois hits seus para a plateia: "Dream On" e "Walk This Way".