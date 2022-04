Cardi B revela por que não foi ao Grammy 2022 horas após deletar Twitter

Enquanto a cerimônia do Grammy 2022 acontecia no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nesse domingo, 3 de abril, a rapper estava ocupada fechando suas mídias sociais. Ela não apenas excluiu sua conta no Twitter depois que vários usuários a criticaram por não comparecer à premiação, como também surgiu em uma live no Instagram para defender sua ausência.

De acordo com Cardi, ela recebeu várias mensagens no Twitter de "fãs falando mer**" sobre sua escolha de pular o evento, incluindo algumas que apontavam para seus dois filhos com o marido Offset.