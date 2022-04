Grammy faz homenagem para o baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins

"Esse era o momento da premiação em que eu ia apresentar o Foo Fighters", disse o apresentador Trevor Noah no meio da premiação. "Nós iríamos celebrar os três Grammys que eles ganharam hoje. Mas eles não estão aqui por causa da morte trágica do baterista lendário Taylor Hawkins. Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Taylor, assim como com os integrantes e os fãs da banda pelo mundo todo. Nós gostaríamos de usar esse momento para relembrar Taylor".