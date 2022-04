Os cliques divertidos e espontâneos dos famosos no Grammy 2022

Trevor Noah apresentou a 64ª edição da premiação anual na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nesse domingo, 3 de abril. Jon Batiste foi o grande vencedor da noite com cinco troféus, incluindo o de Álbum do Ano por We Are. Bruno Mars e Anderson .Paak, do Silk Sonic, venceram em quatro categorias, incluindo Gravação do Ano e Canção do Ano, pelo hit "Leave the Door Open", e Olivia Rodrigo recebeu três estatuetas, incluindo Artista Revelação e Melhor Álbum Vocal Pop por Sour.

Além disso, a grande noite também contou uma série de apresentações inesquecíveis. Ben Platt, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Carrie Underwood, Chris Stapleton, Cynthia Erivo, H.E.R., J Balvin, John Legend, Justin Bieber, Lady Gaga, Leslie Odom Jr., Lil Nas X, Nas, e Rachel Zegler foram apenas alguns dos artistas que subiram ao palco.