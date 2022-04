Olivia Rodrigo faz participação na apresentação do BTS no Grammy Awards 2022

O grupo de k-pop começou a apresentação do hit "Butter" no Grammy 2022 com Jungkook descendo do teto do MGM Drang Garden Arena. Então, os outros integrantes do grupo - J-Hope, RM, Suga, Jin, V e Park Ji-min - começaram a aparecer no meio da plateia, com V sentado ao lado de Olivia Rodrigo. Os dois deixaram os fãs morrendo de inveja quando o sul-coreano falou algo no ouvido da estrela do Disney Channel.