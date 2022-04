Dua Lipa surge loira no tapete vermelho do Grammy 2022

A dona do hit "New Rules" já levou três Grammys para casa no passado, mas não foi indicada neste ano. Ainda assim, em 2021, a estrela foi indicada em seis categorias diferentes e levou o troféu para casa em Melhor Vocal em Álbum Pop com o CD Future Nostalgia. Neste ano, os indicados nessa categoria são Olivia Rodrigo com Sour, Ariana Grande com Positions, Billie Eilish com Happier Than Ever, Doja Cat com Planet Her (Deluxe) e Justin Bieber com Justice (Triple Chucks Deluxe).