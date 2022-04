BTS revela sua lista de parcerias dos sonhos no Grammy 2022

Os superstars do K-Pop coordenaram perfeitamente os looks mais uma vez enquanto caminharam no tapete vermelho do Grammy Awards 2022, em Las Vegas, neste domingo, 3 de abril. A boy band de 7 membros conversou exclusivamente com Laverne Cox, do E! News, sobre sua indicação como Melhor Performance de Duo/Grupo Pop por seu hit "Butter" e o que significaria para eles ganhar.

"É um prêmio votado pelos colegas da indústria da música, então isso significa muito", compartilhou RM. "Esses dois anos foram tão exaustivos e devastadores e se ganhássemos algum Grammy, tudo teria valido a pena".

O BTS está prestes a iniciar uma série de shows em Las Vegas e eles brincaram que estão animados para fazer algumas "compras" em seu tempo livre.

Eles também revelaram sua lista de parcerias dos sonhos e os artistas que eles escolheram são pura "Dinamite".