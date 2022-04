Ariana Grande revela que não vai comparecer no Grammy 2022 horas antes da premiação

Grande já levou dois Grammys para casa no passado, mas esse número pode mudar até o fim desta noite. Positions está concorrendo na categoria Melhor Vocal em Álbum Pop e o single principal dele está concorrendo para Melhor Performance Solo do Pop. Além disso, Grande também ajudou a escrever algumas músicas do álbum Planet Her, de Doja Cat, que está indicado para álbum do ano. Ou seja, se Doja levar o prêmio, Ariana também leva.