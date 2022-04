Grammy 2022: Olivia Rodrigo usa look cheio de brilho no tapete vermelho

"Quando eu era mais nova, minha família vivia há alguns quarteirões do Staples Center, onde o Grammy acontece todos os anos", disse Olivia na legenda do post. "Eu sempre andava por fora da arena e olhava para as placas dos vencedores no chão com os olhos cheios de admiração. Eu visitava o museu do Grammy nos meus finais de semana livres porque eu estava fascinada pela história da premiação e todos os músicos incríveis que a criaram".