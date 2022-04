Khloé Kardashian responde alegação de que tem implantes no bumbum

No dia 29 de março, ela se manifestou quando um usuário do Instagram questionou por que Kim Kardashian e Kendall Jenner foram fotografadas no tapete vermelho da festa anual do Oscar da Vanity Fair, mas Khloé não.

"Espera, então Khloé estava lá, mas não era importante o suficiente para andar no tapete vermelho?", o usuário perguntou, acrescentando que Khloé foi aparentemente "a única Kardashian" a nunca comparecer ao MET Gala.