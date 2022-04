Por que Jim Carrey quer se aposentar após 'Sonic 2'

O comediante de 60 anos—cujos créditos mais recentes incluíram emprestar sua voz para a próxima sequência animada, Sonic 2—revelou por que ele sente que "fez o suficiente" em sua vida profissional.

"Vou me aposentar", disse ele durante o episódio dessa quinta-feira, 31 de março, do Access Daily. Quando questionado se ele estava brincando, ele respondeu: "Estou falando sério. Depende—se os anjos trouxerem algum tipo de roteiro escrito em tinta dourada que diz para mim que será muito importante para as pessoas verem, eu posso estar. Eu posso continuar na estrada, mas farei uma pausa".

Confira no vídeo acima por que o ator quer deixar a atuação!