E! Pop Talks: Marília Moreno e Gustavo Vaz revelam os favoritos ao Grammy 2022

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo ganhou um bolo para comemorar suas sete indicações. A cantora compartilhou uma foto da sobremesa, que dizia: "Você fez isso, vadia". Em seu post, ela refletiu sobre o quanto isso significava em sua vida.

"Quando eu era mais jovem, minha família morava a poucos quarteirões do centro do Staples Center, onde o Grammy acontecia todos os anos", lembrou a jovem artista. "Eu sempre andava para fora da arena e olhava para as placas no chão com todos os nomes dos vencedores com os olhos arregalados. Eu fui ao museu do Grammy muitos dos meus fins de semana livres porque eu estava tão fascinada pela história do show e todos os músicos incríveis que o criaram."

Olivia acrescentou: "Muitos sonhos se tornaram realidade para mim este ano, mas este é provavelmente o mais significativo".