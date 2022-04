Bella Hadid fará estreia como atriz: tudo que sabemos sobre seu papel na TV

Embora a atração represente a estreia da modelo em uma série roteirizada, ela já esteve em frente às câmeras. Bella apareceu em vários episódios de The Real Housewives of Beverly Hills quando sua mãe Yolanda Hadid era um membro regular do elenco de 2012 a 2016.

Seus créditos em reality shows também incluem episódios de Keeping Up With The Kardashians e o reality show de sua mãe, Making A Model with Yolanda Hadid. Ela também apareceu no videoclipe de "In The Night", de 2015, do ex-namorado The Weeknd.