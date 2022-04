Produtor diz que Chris Rock defendeu permanência de Will Smith no Oscar após tapa

Em uma entrevista exclusiva ao Good Morning America, nesta sexta-feira, 1º de abril, o principal produtor do Oscar, Will Packer, falou sobre as consequências do incidente em sua primeira entrevista após os eventos da cerimônia no dia 27 de março.

De acordo com Packer, uma vez que Rock deixou o palco após apresentar o prêmio de Melhor Documentário (e após ser agredido por Smith devido a uma piada feita sobre sua esposa, Jada Pinkett Smith), ele foi abordado com "opções" sobre como lidar com a situação—o que incluiu a remoção de Smith pela polícia de Los Angeles—algo que Rock recusou e defendeu que o ator ficasse na cerimônia.

Enfatizando que era um "fato absoluto" que Rock tinha a capacidade de remover Smith após o tapa no palco, Packer acrescentou: "A polícia deixou claro: 'Faremos o que você quiser e uma das opções é que nós iremos prendê-lo agora mesmo'".